Trabzonspor'da toparlanma vakti!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Lig yarışında geriye düşen, Avrupa’ya veda eden Fırtına, İstanbul ekibini yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Avcı, bu süreçten güçlü çıkmanın peşinde

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 06:40