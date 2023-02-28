Trabzonspor'da toparlanma vakti!
TRABZONSPOR HABERLERİ: Lig yarışında geriye düşen, Avrupa’ya veda eden Fırtına, İstanbul ekibini yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Avcı, bu süreçten güçlü çıkmanın peşinde
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.02.2023- 06:40
Süper Lig'de 13 maçı kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu süreçte yeniden ayağa kalkmayı arzuluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar başta olmak üzere büyük talihsizlikler yaşayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük iş düşecek. Gelecek sezonu planlamaya başladıklarını söyleyen Avcı, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle takım organizasyonu üzerinde çalışmalar yapacak olan deneyimli hoca, Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açmayı hedefliyor.