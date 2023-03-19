Trabzonspor'a Alexander Sörloth piyangosu!

Trabzonspor'da sergilediği futbolla Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth burada istediği performansı sergileyemeyince Real Sociedad'a kiralanmıştı.İspanya'da büyük bir çıkış gösteren Norveçli santrfor için İspanyollar bonservisini alma kararı aldı. Bu durumda Trabzonspor'da bu transferden pay alacak.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2023- 09:47