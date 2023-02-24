REHA KAPSAL - KÖTÜ MÜHENDİSLİK
Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde ilk maçta alınan galibiyet hem ülkemize moral olduğu gibi rövanş maçında da bordo-mavililerin turu atlaması da bir nebze üzerimizdeki o stresi, keyifsizliği alması açısından çok önemliydi. Trabzonspor'un bu sene hem Süper Lig'de, hem de Avrupa macerasındaki en büyük sıkıntısı deplasmandaki alınan kötü sonuçlar ve buna Abdullah Avcı'nın çözüm üretememesiydi. Bordo-mavililerin kadro değeri Basel'in neredeyse 5 katı kadar. Hem rakibin oyuncu kalitesi, oyun kalitesi de Trabzonspor'un çok çok gerisinde.