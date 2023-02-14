Devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa günler kala, Trabzonspor çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer ligden çekilen Lazar Markovic için devreye girdi ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Trabzonspor'da takviye çalışmaları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açmaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

Bordo mavililer, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.