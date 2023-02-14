Karadeniz devi, Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi'nin yanı sıra Saba Lobzjanidze'yi de istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu Hatayspor ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı. 30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı.