Karadeniz devi, Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi'nin yanı sıra Saba Lobzjanidze'yi de istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu Hatayspor ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı. 30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Lobzjanidze sesleri!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'dan El Kaabi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istiyordu. Fırtına, mali destek için Hatay ekibinden Lobzjanidze'de listesine ekledi. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 14.02.2023- 06:40