Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımı ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, maçın oynanacağı St. Jakob-Park'ta, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenman öncesinde orta sahada toplanan bordo-mavili takım, birlikte fotoğraf çektirdi. İdmanın 15 dakikalık bölümünde bu oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.