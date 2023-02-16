Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında evinde Basel'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür, önemli açıklamalarda bulundu.



İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SÖZLERİ:



Belki de futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktık. Hazırlanması hiç kolay olmadı. Televizyondan takip edebildik yaşananları, çok üzüldük. Maddi ve manevi destek dışında elimizden tek gelen dua etmekti. Allah'tan rahmet diliyorum hayatını kaybedenlere. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Çok duyguluyuz, çok hüzünlüyüz. Bu galibiyet onları bir nebze mutlu ettiyse, tek sevincimiz bu yönde olabilir. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkese teşekkür ediyoruz. Futbolun birleştirici gücünü gördük. Türk insanı istediği zaman tek bir vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılalım, en güçlü şekilde bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermeye hazırız.