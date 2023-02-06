Erman Toroğlu'dan Galatasaray Trabzonspor maçı sözleri

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözleri geldi. Toroğlu, "Hangi takımdan olursanız olun Muslera gibi sporcuları bakın kaleci-futbolcu demiyorum, sporcuları insan sahada görmek istiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 06:40