Erman Toroğlu'dan Galatasaray Trabzonspor maçı sözleri
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözleri geldi. Toroğlu, "Hangi takımdan olursanız olun Muslera gibi sporcuları bakın kaleci-futbolcu demiyorum, sporcuları insan sahada görmek istiyor." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.02.2023- 06:40
Trabzonspor baskı yapmaya başladı ama bu baskı da neticeyi değiştirmeyi yetmedi. Çünkü Trabzonspor çok kontrolsüz hücumlar yaptılar. Bordo-mavililer bu yıl yaptığı transferlerle, oynadığı futbolla mutlu etmiyor. Galatasaraylı bazı oyuncular 2-1'i korumak için inanılmaz mücadele ettiler, bunların da başında Kerem geldi. Son yarım saat yaptığı mücadele müthişti. İcardi, takımı idare ediyor ama hücumda istediği topları alamıyor. Dün de alamadı. Muslera'ya bir parantez açmak istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük payı oldu. Dün bir hata yaptı ama arkadaşları onun hatasını kurtardılar. Bakalım sakatlığı ne derecede? Hangi takımdan olursanız olun Muslera gibi sporcuları bakın kaleci-futbolcu demiyorum, sporcuları insan sahada görmek istiyor. Halil Umut Meler iyi maç yönetti her zamanki gibi. Zaten şu anda ondan başka yok. Soruyorum o zaman; Halil Umut Meler sakatlanırsa bu maçları kim idare edecek. Maç bittikten sonra Abdullah Avcı'nın duruşundan şunu çok net gördüm. Trabzonspor bu sene lige havlu attı