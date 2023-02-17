UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında dün akşam oynanan Trabzonspor-Basel maçı, depremzedeler için yardım kampanyasına dönüştü. Trabzonspor taraftarlarının çağrısıyla, afetten etkilenen çocukların yüzünü güldürmek ve depremin yaralarını sarmak üzere maç öncesinde oyuncak toplandı. Stadyum önünde kurulan stantta kuyruk oluşturan taraftarlar, her yaştan kız ve erkek çocuklarının oynayabileceği ve şiddeti çağrıştırmayan çeşitli oyuncakları yanlarında getirerek gönüllülere teslim etti. Deprem travmasını hatırlatabilecek kamyon, kepçe, greyder, tabanca gibi obje ve oyuncaklardan kaçınan taraftarların getirdiği çeşitli oyuncaklar ile atıştırmalık yiyeceklerin yüklendiği TIR, çocukların yüzünü güldürmek üzere yola çıktı. Üzerinde, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı ve 'Eren'den kardeşlerine, geçmiş olsun Türkiye' yazılı pankart taşıyan oyuncak dolu TIR, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a doğru hareket etti.

"KAHRAMANMARAŞ VE KÖYLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Oyuncak toplama kampanyasını başlatan ve bölgeye nakliyesini sahiplenen Haşim Çavdaroğlu, kampanyanı Basel maçından 2 gün önce başlattıkları kampanyanın kıs sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çavdaroğlu, "Maça gelen herkes sağolsun katılım sağladı. Oyuncaklarımızı TIR'a yükledik. Oyuncakların yanı sıra gıda ürünleri de yükledik. Bugün yola çıkıyoruz. Bu oyuncakları Kahramanmaraş ve köylerine ulaştıracağız. Toplanan oyuncakları şehit Eren Bülbül' gönderiyormuş gibi düşünülsün istedik. Onun için böyle bir yazı hazırladık" dedi.