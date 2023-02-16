UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, evinde İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çakır'ın sözleri:

Hayatımın en zor maçlarından biriydi. Bu stadyumda 150'ye yakın maç oynadım. İlk defa bu kadar duygulandım. Allah herkesten razı olsun.

Çok büyük bir afet yaşadık. İlk günler bizler için çok zor geçti, hepsi bizim canımız... Bütün ülke olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Hayatımın en zor maçlarından birini yaşadım. Zorunluluktan bir maç oynadık. Aklımız onlarla.