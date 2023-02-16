UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabakanın 65. dakikasında bordo-mavililerde oyuna sonradan giren Larsen, takımını 1-0 öne geçirdi.
Golün ardından bordo-mavili futbolcular takım halinde kenara gelerek, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayraklı tişörtü gösterdi.
Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda da, "Türkiye'nin golü" ifadeleri kullanıldı.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı...
Türkiye'nin golü 🇹🇷 pic.twitter.com/wYgTR7CR5s— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2023