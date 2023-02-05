Trabzonspor ile Al Sharjah kulübü Djaniny'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu bu akşam maça çıkmadan yeni takımı ile sözleşme imzalamaya gidecek.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ayrılma talebinin Djaniny'den geldiği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken taraftarın gösterdiği tepki nedeniyle bu kararı aldığı bildirildi.
BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI!
31 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 27 maçta görev alırken gol atamadı. Djaniny sadece 2 asist katkısında bulundu.