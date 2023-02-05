Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny için anlaşmaya varıldı

Trabzonspor ile Al Sharjah kulübü Djaniny’nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu bu akşam maça çıkmadan yeni takımı ile sözleşme imzalamaya gidecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 12:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 12:46