UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Basel'i ağırladı. Mücadele öncesi taraftarlar, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan yaşanan deprem faciası nedeniyle mücadeleye özel koreografi hazırladı. Koreografide, "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız." ifadeleri yer aldı. Hazırlanan koregrafide, yaşlılığından dolayı hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği olan Proteo'nun da olması dikkat çekti.

Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular, mücadele öncesi depremden etkilenen illerimizin tişörtleriyle sahaya çıktılar. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. Trabzonspor-Basel maçında tribünler, yaşanan depremin saat 04.17'de gerçekleşmesi sebebiyle ilk 4 dakika 17 saniyesinde tezahüratta bulunmadı.

İşte o görüntüler…