UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, evinde Basel'i konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR - BASEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Novoa, Burger, Kade, Xhaka, Zeqiri.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te TV8'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...📺

3 EKSİK BULUNUYOR!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayan karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetiyor. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapıyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemiyor.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK!

Trabzonspor - Basel karşılaşması şifresiz yayınlanıyor ve tüm yayın gelirleri deprem bölgesi için bağışlanacak. Öte yandan kombine biletler bu müsabaka için devre dışı bırakılarak tüm koltuklar tek maçlık bilet olarak satışa sunuldu. Bu müsabakada elde edilen bilet gelirleri de bağışlanacak.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLACAK

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebiliyor. Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelen taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek. Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.