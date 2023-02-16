UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor - Basel maçını izlemek için şehre gelen Arda Turan, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Turan deprem felaketinin ardından birleştirici mesajlar verdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Bizim ülkemizin dostluğu da güzeldir rekabeti de. Bugün tek yüreğiz. Burada gördüklerim duygusal anlamda gurur verici. Daha güzel günlerde birleşmek dileğiyle. Spor bir eğlencedir, insanları birleştirmek için vardır."

"Ülkemizin başı sağ olsun. Elimizden ne gelirse, süreç boyunca en iyi şeyleri yapmaya çalışacağız. Erden Timur'la da konuştuk. Deprem bölgesine kalıcı çözümler bulmaya çalışacağız ve kalıcı çözümler için deprem bölgesinde olacağız."