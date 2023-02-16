Trabzonspor-Basel maçında Maxi Gomez'in golü geçerli sayılmadı! İşte o pozisyon

Trabzonspor-Basel maçında Maxi Gomez'in golü geçerli sayılmadı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabakanın 76. dakikasında Maxi Gomez, bordo-mavililerin 2. golünü attı ancak VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 22:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023- 22:33