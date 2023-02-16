UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Basel'in teknik direktörü Heiko Vogel, mağlubiyetin iyi bir sonuç olmadığını söyledi.

Vogel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çevresel etkilerinin olduğunu belirterek, "Tamamen konsantre bir maç olmadı. Genel anlamda oynadık ve bitti." dedi.

Trabzonspor'un bu sezon iç sahada UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları kazandığını dile getiren Vogel, "Trabzonspor, iç sahada ne kadar güçlü takım olduğunu gösterdi. Bunun da bilincindeydik. İlk yarıda 1-2 fırsat yakaladık, olmayınca ikinci yarı Trabzonspor bizi cezalandırdı. Biz de buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, rövanş maçında telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.