UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, maçta elde edilecek geliri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası depremzedelere bağışlama kararı alarak renk ve takım ayrımı yapılmaksızın herkesi maça davet etti.
Futbol camiasından Trabzonspor'un çağrısına destek!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım maçta elde edilecek geliri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası depremzedelere bağışlama kararı alarak renk ve takım ayrımı yapılmaksızın herkesi maça davet etti. Fırtına'nın bu teklifine kulüplerden destek geldi. İşte o mesajlar...
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Yayın Tarihi: 14.02.2023- 11:25
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