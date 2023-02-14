Futbol camiasından Trabzonspor'un çağrısına destek!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım maçta elde edilecek geliri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası depremzedelere bağışlama kararı alarak renk ve takım ayrımı yapılmaksızın herkesi maça davet etti. Fırtına'nın bu teklifine kulüplerden destek geldi. İşte o mesajlar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 11:25