Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel ekibi ile karşılaşacak. Tüm gelirleri bağışlanacak olan müsabaka için Trabzonspor'dan yeni bir hamle daha geldi. Trabzonspor, Basel maçı için herkesin alabileceği hatıra biletlerini satışa sundu. Peki, Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti fiyatı ne? Nereden ve nasıl alınır?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesinde biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da bu müsabaka öncesinde Trabzonspor'a destek mesajı yayınlamıştı. Tüm gelirleri asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde bağış olarak kullanılacağı açıklanan Trabzonspor - Basel müsabakası için hatıra biletler satışa sunuldu. 14 Şubat Salı günü saat 14:00'te satışa çıkacak olan hatıra biletleri nereden ve nasıl alınır merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Basel maç bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden alınır? Fiyatı ne? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - BASEL MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR? TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HATIRA BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçının hatıra biletleri bugün 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletleri Passolig üzerinden temin edilebilecek.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HATIRA BİLETİ FİYATI NE KADAR?

Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti 100 TL bedelle satışa sunulacak hatıra biletlerini aldıktan sonra hesabınızda PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

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