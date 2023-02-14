UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'nin Basel ekibi ile karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanacak olan mücadelede Fırtına, morali bozuk bir şekilde hazırlanıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası önemli bir maça çıkacak olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculara "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremden etkilenen kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz" dedi.

Türkiye 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye yardım TIR'ları ve takım otobüsünü göndererek depremzedelere yardımlarını sürdüren Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü sahasında Basel karşısında tarihinin en zorlu müsabakasına çıkacak. Türkiye'de müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, UEFA, Trabzonspor- Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Ülkede yaşanan büyük felaketin gölgesinde zor bir karşılaşma oynayacak bordo-mavili kulüp, müsabakaya büyük bir hassasiyetle hazırlanıyor. Karşılaşmadan elde edilecek gelirin tamamını deprem bölgesinde yaraların sarılması için AFAD'a bağışlanacak.

AVCI'DAN ÖZEL MOTİVASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını zorlu müsabakaya hazırlamaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam, takımıyla sürekli iletişim halinde. Antrenman öncesi ve sonrasında toplu ve bireysel konuşmalar yapan bordo-mavili çalıştırıcı, ülke olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde maç oynayacaklarını, diğer taraftan ise acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. Fotomaç'ın haberine göre Avcı'nın "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremden etkilenen kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyerek oyuncularını zorlu geceye hazırladığı öğrenildi.

"SEN BEN MESELESİ DEĞİL"

Basel maçı bileti için sıra bekleyen Ahmet Aksu, depremlerin 'Sen, ben' meselesinin dışında bir durum olduğunu söyledi. Aksu, "Trabzonspor'un bilet gelirini bağışlaması bizleri çok sevindirdi" dedi.

YAPTIKLARIMIZ AZ BİLE

Taraftar Enver Kaplan, kombine bileti olmasına rağmen bilet satın almak için sırada beklediğini ifade etti. Kaplan, "Depremzedelere destek için bilet alacağız. Onlara yaptıklarımız az bile" diye konuştu.

YARDIMA DA GİTTİM

Depremzedelere yardım için Hatay'a gittiğini belirten İrfan Başkaya, kombinesi olduğunu ancak bilet gelirinin afetzedelere bağışlanacağını duyunca bilet almak için gişeye geldiğini söyledi.