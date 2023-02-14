Trabzonspor bir yandan 'Asrın felaketi' olan yıkıcı depremlerden etkilenen halkımız için yardım seferberliği yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz devi, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle harekete geçmişti. Bordo-mavililerin hedefinde Hatayspor'un golcü kanadı Ayoub El Kaabi var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'ligden çekilen takımların oyuncuları 9'uncu yabancı olarak sayılacak' kararı sonrası Fırtına'nın kurmayları Atakaş Hatayspor'la El Kaabi için temas kurdu.

Fotomaç'ın haberine göre, görüşmelerde sona gelindiği ve Faslı oyuncunun sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyeceği belirtiliyor. Bu sezonki tüm ödemeleri Trabzonspor kulübü tarafından karşılanacak. Hatayspor 'Tamam' dese de futbolcunun oynayıp oynamama isteğine göre hareket edilecek. Eğer şoku atlatıp oynamak isterse iş bitecek. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Ayoub El Kaabi'nin bordo-mavili takımla devam edebileceği de dile getiriliyor. Hatayspor kulübü, Fas temsilcisi Wydad takımından aldığı tecrübeli futbolcuya 2 senelik imza attırmıştı.



Hatayspor ile 55 maça çıkan El Kaabi, 26 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fas Milli Takımı ile de 36 karşılaşmada fileleri 20 kez sarstı.