Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, sakat oyuncuların son durumunu açıkladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Bir ivme yakalamak istiyoruz. Kazanarak devam ettikçe özgüvenimiz de yükselecektir. Hamsik, en az 3-4 hafta bizimle olamayacak. Abdülkadir Ömür'ün de ufak bir sakatlığı var. Hafta içi maç olacağı için riske etmek istemedik.

Bu formasyonu üçüncü defa deniyoruz. Bugün kazanmak ve yeni bir şeyler aramamak istiyoruz."