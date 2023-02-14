UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında Basel'i ağırlayacak. Oynanacak maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada tamamlayan ve Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. Türk futbol camiasının tek yürek olduğu ve geliri depremzedelere bağışlanacak olan karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı açıklandı. Yarın özel uçakla kente gelecek olan İsviçre ekibinde teknik direktör Heiko Vogel ve bir futbolcu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 18.15'te basın açıklaması yapacak. Misafir takım karşılaşma öncesi son idmanını da saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık olacak şekilde gerçekleştirecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Manolis Siopis saat 14.00'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bordo-mavililer maç öncesi son idmanını da ilk 15 dakikası basına açık olarak saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.