Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı sonrası konuştu! "Yaşadığım en enteresan 2 maçtı"

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Basel'in konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, Avrupa'ya veda etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, müsabakadan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri... | Trabzonspor haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Basel'in konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, Avrupa'ya veda etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, müsabakadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

2 maç üzerinden gidecek olursak her konuda üstünüz. İlk maçta koparabilirdik. Çok iyi başlıyoruz ama ilk gelen pozisyonda gol yiyoruz.

Golü atıyoruz ama VAR'dan geri geliyor. Penaltı kaçırıyoruz. Bu seviyede 12-13 pozisyon yakaladık. Rakip inanamadı. Futbol hayatımında yaşadığım en enteresan 2 maçtı.