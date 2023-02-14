Trabzonspor - Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek. 16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas'ın yardımcılıklarını ise Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek.
Trabzonspor - Basel maçına Litvanyalı hakem!
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor evinde Basel'i ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.02.2023- 23:21 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023- 23:21
Trabzonspor - Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek.