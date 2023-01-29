Trabzonspor'un deplasman kabusu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek yarışta yara aldı... Fotomaç'ın haberine göre bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanan bordo-mavililer zinciri yine kıramadı... Maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 9'da Bakasetas'ın ortasında Bardhi'nin kafa golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarı dramatik başladı. 47'de Siopis'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direten döndü. Ardından Hatayspor, Bertuğ'un pasında El-Kaabi ile eşitliği sağladı: 1-1. 50'de maçın yıldızı Bertuğ kafayla ev sahibini öne geçirdi: 2-1. Uzatmalarda Ze Luis'in vuruşunda top direkten döndü... Deplasmanda üst üste 3. yenilgisini yaşayan Trabzonspor, dış sahada 5 maçtır kazanamıyor (3M/2B). Bu süreçte 13 puan kaybetti. Bordo-mavili takım ligdeki son deplasman galibiyetini 121 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor'u 2-1'le geçerek elde etti.