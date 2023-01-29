Trabzonspor'un deplasman kabusu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-Mavililerin bu sonucun ardından ortaya çıkan istatistiği ise oldukça kötü durumda.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2023- 06:40