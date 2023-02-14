Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında başlattığı yardım kampanyaları nedeniyle Trabzonspor'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, maçı izlemek isteyen depremzedelerin misafir edilebileceğini açıkladı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off'ta mücadele edeceği Basel maçı öncesinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyelerimiz Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ve Coşkun Öztürk yer aldı.

VALİ USTAOĞLU: BUNDAN DAHA İYİ BİR SORUMLULUK OLAMAZ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, depremzedelere kısa sürede yaptığı yardımlarla katkıda bulunup, öncülük eden Trabzonspor'un ilklerin takımı olduğunu belirterek teşekkür etti. Vali Ustaoğlu, "Trabzonspor, bir futbol takımından öte ve de ilklerin takımı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Kampanyalara öncülük etti. Bundan daha iyi bir sosyal sorumluluk olamaz. Trabzonspor gibi markası olan Trabzon'dan şimdiye kadar 500 TIR yardım bölgeye ulaştırıldı" dedi.

ÖMER SAĞIROĞLU: TÜM TARAFTARLAR KENDİ TAKIMININ FORMASIYLA GELEBİLECEK

Trabzonspor'un 16 Şubat'ta oynayacağı Basel maçında tribünlerde tezahürat yapılmayacağını söyleyen Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, maça gelmek isteyen depremzedeleri de misafir edebileceklerini açıkladı. Sağıroğlu, "Taraftarlarımız maça gelirken oyuncak getirecek ve bu oyuncaklar depremden etkilenen çocuklarımız için hemen deprem bölgesine gönderilecek. Maça gelecek olan tüm takım taraftarlarımız da renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler. Protokol tribününün tamamını Basel maçı için kulübümüze tahsis ederek, depremzedelere katkı sağlamaya vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.