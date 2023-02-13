Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Basel maçı bilet fiyatlarını belirledi. Bugün satışa sunulacak olan biletlerin geliri depremzedelere aktarılacağı için bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Basel müsabakasının biletleri tüm takımlara ait passolig kartları ile satın alınabilecek.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori: VİP Platinum: 750 TL
2. Kategori: VIP Gold: 500 TL
3. Kategori: VIP Silver: 400 TL
4. Kategori: Batı: 250 TL
5. Kategori: Doğu: 200 TL
6. Kategori: Yavru Fırtına: 125 TL
7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: 100 TL
Basel maçı biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla satışa çıkıyor— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2023
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ℹ 16 Şubat'ta oynayacağımız ve tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak
ℹ Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınabilecek pic.twitter.com/2rvh4vxsEc