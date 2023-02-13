UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım bu maçın bilet fiyatlarını belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Basel maçı bilet fiyatlarını belirledi. Bugün satışa sunulacak olan biletlerin geliri depremzedelere aktarılacağı için bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Basel müsabakasının biletleri tüm takımlara ait passolig kartları ile satın alınabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: VİP Platinum: 750 TL

2. Kategori: VIP Gold: 500 TL

3. Kategori: VIP Silver: 400 TL

4. Kategori: Batı: 250 TL

5. Kategori: Doğu: 200 TL

6. Kategori: Yavru Fırtına: 125 TL

7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: 100 TL