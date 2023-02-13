Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Hollandalı orta saha Branco Van den Boomen, menajeri tarafından bordo-mavili ekibe önerildi. Karar Abdullah Avcı'da. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri

Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen'i, menajeri Trabzonspor'a önerdi. Fotomaç'ın haberine göre 27 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 1.88 boyundaki futbolcu, 105 maça çıktı, 21 gol attı ve 41 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu merkez orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.