Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel'i evinde konuk edecek Trabzonspor'da çalışmalar Abdullah Avcı yönetiminde devam ediyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2023- 15:16
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirildi. Dar alan oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.