Türkiye'deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi. Fanatik'in haberine göre ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.
4 büyüklerden afet bölgesi için ortak forma kararı!
Ülkemizi yasa boğan depremin ardından destek kampanyaları sürmeye devam ediyor. Alınan kararla birlikte Beşiktaş, Fenebahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ortak forma kampanyası için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Türkiye'deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi. Fanatik'in haberine göre ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.
BEŞİKTAŞ'IN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası için toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Vodafone Park'taki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş da destek veriyor.
Onlarca tırlık yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştıran Siyah Beyazlılar, taraftar ve vatandaşların destekleriyle yardıma muhtaç insanların imdadına yetişiyor. Dün kulübün resmi internet sitesinden bir bilgilendirme mesajı yayınlandı.