4 büyüklerden afet bölgesi için ortak forma kararı!

16 Şubat Perşembe akşamı Konferans Ligi'nde Basel ile oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçımızın tüm gelirini AFAD'a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlular'dan bekliyoruz."