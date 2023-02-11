Deprem felaketi nedeniyle bordo-mavili futbolcuların da morali tüm Türkiye gibi çok bozuk. Ancak Fırtına, UEFA’nın aldığı karar nedeniyle 16 Şubat’ta Avrupa maçı için sahaya çıkacak. Bordo-mavili futbolculara, deprem felaketinden dolayı psikolojik destek sağlanıyor.

Ülkemizde "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'e yaklaşık 1 ay ara verdi. Ama UEFA, Trabzon'da bir problem bulunmadığı ve depremden direkt etkilenen illerden biri olmadığı için Konferans Ligi'ndeki Basel karşılaşmasının oynanmasını istemişti. UEFA'nın kararı doğrultusunda top başı yapan bordo-mavililer, 16 Şubat'ta oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ancak tüm ülkemizi yasa boğan ve etkisi hâlâ devam eden deprem felaketi nedeniyle Trabzonspor'da da moraller oldukça bozuk.

AVCI DA GÖRÜŞÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, teknik heyet ve futbolcular bu süreci birlikte atlatmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Bir yandan deprem bölgesine yardım için çalışmalar yapan Karadeniz devi, bir yandan da Basel maçını düşünmek zorunda. Deprem felaketinden dolayı oyunculara psikolojik destek sağlanıyor. Bu çabaların yoğunlaştırılacağı belirtiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da futbolcularıyla sık sık görüşerek, onların morallerini yükseltmek için çaba sarf ettiği belirtildi. Avcı'nın yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır'ın da arkadaşlarına sürekli moral vermeye çabaladığı dile getiriliyor.