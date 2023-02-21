Trabzonspor'un, Nizhny'nin önerdiği rakamın iki katını teklif ettiği iddia edilen Timur Süleymanov için ısrarının nedeni ortaya çıktı... Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili ekibin, 22 yaşındaki oyuncuda Eldor Shomourodov potansiyeli gördüğü iddia edildi... Özbek forvet Shomourodov, 2020'den Rostov'dan 9 milyon euro'ya Genoa'ya gittikten bir yıl sonra 18 milyon euro'ya Roma'ya transfer olmuştu... Timur Süleymanov bu sezon Niznhy'de 21 maçta 9 gol attı.