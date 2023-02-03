Trabzonspor'un TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor'dan geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kerem Şen'in İstanbulspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandı. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonsuz olarak sezon sonuna kadar Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor'a kiralandı. Bordo-mavili takıma büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu forma şansı bulamamıştı.
Trabzonspor'da Kerem Şen İstanbulspor’a kiralandı
Trabzonspor’un sezon başında Bursaspor’dan kadrosuna kattığı Kerem Şen, sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi İstanbulspor’a kiralandı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 03.02.2023- 15:30