Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'nin, Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi

17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Giresunspor - Kayserispor: Erkan Özdamar