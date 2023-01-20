Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından #HediyeFormaChallenge kapsamında satın alınan 10 bin forma öğrencilere hediye edildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin formayı hediye ederek #HediyeFormaChallenge'ını başlattı.

Trabzon'daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Ağaoğlu, 2022-2023 Eğitim/Öğretim yılı 1. dönem karne gününde öğrencilere 10 bin adet formayı hediye etti.

Başkanın hediye ettiği 10 bin forma; Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de öğrencilere dağıtıldı.

Ağaoğlu'nun forma hediyesi karne heyecanının yanında büyük bir mutluluğa sebep oldu.





