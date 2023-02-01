Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.





TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson