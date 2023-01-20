Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'da moraller yükseldi. Karadeniz devi, uzatma dakikalarında da gelse alınan bu galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasında oyuncularını kutlayarak, "Kupa bizim için çok önemli bir hedefti ve buna devam etmek istiyorduk. Son dakikaya kadar mücadele ettiniz ve kazandık. Ayağa kalktık ama bu kesinlikle bizim için yeterli olmayacak. Şimdi koşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

SERİ GALİBİYET ŞART

Avcı şöyle devam etti: "Trabzonspor her kulvarda olmak, yarışmak ve sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Bu genlerimizde var olan bir durum. Kulüp tarihinde 9 Türkiye Kupası var. 10. kez almak istiyoruz. Uzatma anlarındaki futbolumuzu 90 dakika yaymamız gerekli. Art arda alacağımız galibiyetle kazanma alışkanlığı elde etmemiz lazım." Son haftalarda ilk 11'de ve oyun planında sürekli farklı formasyonlar deneyen Avcı'nın pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına kadar kadroda yine radikal değişimler yapması bekleniyor.