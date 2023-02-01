Trabzonspor Antalya sınavında!
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'u evinde konuk edecek. Bordo-mavililerde mutlak hedef 3 puan. İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.02.2023- 06:40
DALGALI DÖNEMİ SONA ERDIRMELİYİZ
Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bir galibiyet serisi yakalarsak hedefe ulaşabiliriz. Evet dalgalı bir dönemden geçiyoruz. Evet taraftarımızı fazlasıyla üzdük ama bunu değiştirmek elimizde. Ben size hep inandım ve güvendim. Artık zamanı geldi. Şampiyon gibi oynayalım ve önce Antalya sonra G.Saray'ı yenelim. Kazanma kültürü bizi yine yarışa sokacaktır. Antalyaspor'un durumu bizi yanıltmasın. Ligin ilk yarısındaki yenilginin de rövanşını almalıyız." Bordo- mavili futbolcular, Avcı'nın konuşmasından sonra galip gelme sözü verdi. | Fotomaç
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ufuk, Nakajima, Doğukan, Larsson