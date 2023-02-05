Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı Halil Umut Meler yönetiyor. Galatasaray - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



GALATASARAY TRABZONSPOR DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor derbisi saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.







GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ



Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Trezeguet, Gomez

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 16 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.