Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Mücadele 18 Ocak saat 20.30'da Ümraniye'de oynanacak.
Buna göre kafilede yer alan isimler şunlar:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Bruno Peres
5. Jens Stryger Larsen
6. Eren Elmalı
7. Arif Boşluk
8. Vitor Hugo
9. Marc Bartra
10. Hüseyin Türkmen
11. Stefano Denswil
12. Siopis
13. Doğucan Haspolat
14. Marek Hamsik
15. Enis Bardhi
16. Abdülkadir Ömür
17. Bakasetas
18. Yusuf Yazıcı
19. Trezeguet
20. Lahtimi
21. Djaniny Semedo
22. Umut Bozok
23. Maxi Gomez
24. Naci Ünüvar
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 15:50
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Mücadele 18 Ocak saat 20.30'da Ümraniye'de oynanacak.