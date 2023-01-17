Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Mücadele 18 Ocak saat 20.30'da Ümraniye'de oynanacak.



Buna göre kafilede yer alan isimler şunlar:



1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Bruno Peres

5. Jens Stryger Larsen

6. Eren Elmalı

7. Arif Boşluk

8. Vitor Hugo

9. Marc Bartra

10. Hüseyin Türkmen

11. Stefano Denswil

12. Siopis

13. Doğucan Haspolat

14. Marek Hamsik

15. Enis Bardhi

16. Abdülkadir Ömür

17. Bakasetas

18. Yusuf Yazıcı

19. Trezeguet

20. Lahtimi

21. Djaniny Semedo

22. Umut Bozok

23. Maxi Gomez

24. Naci Ünüvar