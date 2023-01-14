Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı kritik müsabaka Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.

LİGDE 7 MAÇIN 5'İ İÇ SAHADA

Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak. Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.