Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Akşam'ın haberine göre Fırtına, sezon başında teklif götürdüğü fakat olumsuz cevap aldığı Lapadula için yeniden harekete geçti. Trabzonspor, o dönem Perulu futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. Fakat Lapadula, 2 milyon euroya Cagliari'ye transfer olmuştu. Bordo-Mavililer, tecrübeli futbolcu için İtalya ekibine teklif götürecek. Sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2025'in haziran ayında sona eriyor.

PERFORMANSI ÇOK İYİ..

Lapadula, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Perulu golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Benevento formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol, 4 asistle performans göstermesinin ardından Cagliari'ye transfer oldu. Bu sezon ise yeni takımıyla Serie B'de çıktığı 19 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı. Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezonluk Slovenya ekibi Gorica macerası yaşadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi.