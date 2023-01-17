Trabzonspor Giorgos Masouras ve Artem Dovbyk harekatı

Trabzonspor'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın, "Edin Visca'nın sözleşmesini dondurabiliriz" açıklamasının ardından kanat transferi için düğmeye basıldı. Trabzonspor'da ayrıca forvet hamlesi için de gündemde yine Dovbyk var. İşte detaylar... | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 10:49