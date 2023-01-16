Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi! Takımda kalacak mı?

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve sergilediği futbolla tam not alan Djaniny'de flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde ocak ayı transfer döneminde ayrılma ihtimali olan oyuncunun takıma kalma ihtimali yükseldi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2023- 11:28