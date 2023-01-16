Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Samedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı dillendiriliyordu.
Djaniny'de ibre 'Kal'a döndü
Haber61'de yer alan habere göre 10 maçlık aranın ardından Başakşehir karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncunun da kalma ihtimali yükseldi... Yönetimin, ekonomik sıkıntı nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması Djaniny'nin gitme olasılığını düşürdü. Ancak yüksek bonservis bedeli teklif edilirse satış gündeme gelecek.