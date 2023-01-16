Fırtına'da sürpriz karar! Abdullah Avcı...
Abdullah Avcı'dan lig yorumu! "Rekabet..."
16 Ocak 2023 gram altın ne kadar?
KİLO VERMEDE YARDIMCI 10 SEBZE🥦🥕🥬
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da sürpriz karar! Abdullah Avcı... Fırtına'da sürpriz karar! Abdullah Avcı... 11:28
Abdullah Avcı'dan lig yorumu! "Rekabet..." Abdullah Avcı'dan lig yorumu! "Rekabet..." 11:15
Güneş sol bek istedi! Yönetim bütçeyi belirledi... Güneş sol bek istedi! Yönetim bütçeyi belirledi... 11:13
İç transferde mutlu son! Sözleşmesi uzatıldı İç transferde mutlu son! Sözleşmesi uzatıldı 10:54
Aslan kupada sahne alıyor! Aslan kupada sahne alıyor! 10:32
Jorge Jesus'tan transfer talebi! Jorge Jesus'tan transfer talebi! 10:23
Daha Eski
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "F.Bahçe'nin yediği gol öncesi..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "F.Bahçe'nin yediği gol öncesi..." 10:06
"Fizik olarak yetersiz" "Fizik olarak yetersiz" 09:33
Dikkat çeken yorum! "Zamana ihtiyacı var" Dikkat çeken yorum! "Zamana ihtiyacı var" 08:55
"Gole neden sevinmedi?" "Gole neden sevinmedi?" 08:51
Beşiktaş'a Fernando transferinde kapı kapandı! Beşiktaş'a Fernando transferinde kapı kapandı! 00:10
Aboubakar geliyor! O maçın kamp kadrosuna dahil olacak Aboubakar geliyor! O maçın kamp kadrosuna dahil olacak 23:43
SON DAKİKA