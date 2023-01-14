Ligin 19. haftasında Trabzonspor, ligin 3. sırasında yer alan Başakşehir'i konuk edecek. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, kaybedilen 5-0'lık Alanyaspor maçının ilk 11'inde de değişikliğe gidecek. Sağ bekte Larsen'in yerine Peres, stoperde Gbamin'in yerine Bartra, sol stoperde Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine Doğucan ve forvette Umut'un yerine Gomez görev yapacak.

İŞTE TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Gomez

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Deniz, Berkay, N. Shimiye, Serdar, Okaka