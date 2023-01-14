Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmemeye de devam ediyoruz.

Ligin en organize takımıyla oynadık. Belki Volkan hata yaptı ama arayışımız ve baskılarımızla üstün oynadık. 50'den sonraki bölümde Başakşehir topa sahip olarak, biz de kaymaları yaparak iyi bir mücadele gösterdik. Avrupa'da onlara başarılar diliyorum.

Bize transfer değil, Trabzonspor taraftarı lazım. Bize destek vermeye devam etsinler.

Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Her kulvarda Trabzonspor var, olmaya devam edecek.

İçerisi bizim ailemiz. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor bilmiyorum. Biz organizasyonlarımızı daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz.

Transfer konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu an itibariyle bir tane dondurma var, Edin'in durumu.

Trabzonspor, büyük bir kulüptür. Biz hizmet için varız. Kulübe hizmet vardır. İlişkiye hizmet yoktur. İçerisi bizim ailemiz. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor, neler oluyor, bilmiyorum. Biz bu organizasyonları daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz.

Trabzonspor, büyük bir kulüp. Daha iyi hale gelecek bir potansiyeli var. Kendi içlerinde, kendi yarattıkları problemle boğuşmasınlar. Paçalarına yapışmasınlar. Bu şehrin en büyük markası Trabzonspor, biz ona hizmet etmeye devam edeceğiz.