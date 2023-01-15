Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten kafa karıştıran paylaşım

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik bu sezon adeta formayı unuttu. Hamsik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ise dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 09:47