Trabzonspor'da son maçlarda yedek kulübesinde oturan ve devre arası transfer döneminde Napoli'ye döneceği iddia edilen Marek Hamsik'ten kafa karıştıran paylaşımlar geldi.
Tecrübeli isim Juventus maçı öncesi eski takımına destek paylaşımında bulundu. Karşılaşmanın 5-1 Napoli üstünlüğüyle sona ermesinin ardından da tebrik mesajı yayınladı.
Haber61'in derlediği habere göre uzun yıllar formasını giydiği İtalyan ekibinde kariyerini noktalamak istediği konuşulan Hamsik'in bu paylaşımları hakkında çıkan iddiaları güçlendirdi.
Hamsik Trabzonspor'un Antalya'daki kampında da eski takımı Napoli'nin antrenmanını ziyaret etmişti.
Abdullah Avcı Başakşehir maçında Hamsik'e süre vermedi.