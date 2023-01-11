Son dakika Trabzonspor haberleri: Günü izinli geçirecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi. Basın mensuplarına izin gününü burada geçireceğini aktaran Avcı'nın, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi de gündemde. (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayan ve çarşamba gününü izinli geçirecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi. Takımdan ayrılacağı konuşulan ve salı gecesi bordo-mavili taraftarların evinin önünde toplanarak destek verdiği tecrübeli çalıştırıcı, basın mensuplarına izin gününü İstanbul'da geçireceğini söyledi.

Abdullah Avcı'nın, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceği de öğrenildi.

